Durante sessão ordinária desta quinta-feira (15) na Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado estadual Gustavo Sebba (PSDB) disse ter recebido uma denúncia de que a Santa Casa de Anápolis pretende fechar, até o fim deste mês de dezembro, seus leitos de UTI neonatal, pediátrica e adulta.

A reportagem apurou que o número de leitos afetados chega a 50. Conforme o parlamentar, a situação seria motivada pela falta de pagamento dos médicos da unidade, que segundo ele, estão há dois meses sem salário e não recebem “um centavo” de ajuda Prefeitura de Anápolis, que seria a maior reguladora de pacientes da unidade.

Em sua fala, Sebba afirma ter sido informado que o governo de Goiás estava “rigorosamente em dia” com o repasse que faz para a Santa Casa. No entanto, ainda conforme o parlamentar, o hospital estaria devendo o valor de R$ 850 mil.

Por falta de verba para custear o salário dos médicos – que estariam sem receber há dois meses - e o funcionamento dos leitos de UTI, a Santa Casa estaria pretendendo fechá-los até o fim deste ano.

“Estado está em dia, e a Santa Casa me explicou o seguinte: ‘Olha, eu não tenho como pagar nada, porque eu estou devendo R$ 850 mil. E tem mais, deputado: no dia 31 de dezembro nós vamos fechar a UTI neonatal, UTI pediátrica, UTI adulta e o serviço de emergência e obstetrícia de alto risco. O único do interior de Goiás, [em] que existe de obstetrícia de alto risco”, disse o deputado.

Vale destacar que o serviço de obstetrícia citado pelo parlamentar direciona cerca de 90% de seu atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Sem verba

De acordo com Sebba, a situação precária da Santa Casa de Anápolis se deve à falta de repasses por parte do Município de Anápolis, “que regula os pacientes” para lá “e não dá um centavo para a instituição”. “E a instituição está lá, sobrevivendo. A gente sabe como é a situação das Santas Casas do Brasil, a gente sabe disso.”

“Ou o Município passa a regulação para o Estado, o Estado assume a regulação e assume também uma parte uma fatia maior de custeio da Santa Casa, ou o Município custeia o que ele está usando”, cobrou.

O POPULAR entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Anápolis que declarou o que segue:

"Sobre o pronunciamento do deputado estadual Gustavo Sebba, a respeito da situação da Santa Casa de Anápolis, a Secretaria Municipal de Saúde informa que:

- A relação entre a administração municipal e Santa Casa é preconizada pelo Ministério da Saúde por meio de contratualização que determina os repasses federais para Anápolis e mais de 80 municípios da Regional Pireneus e Macrorregião Centro-Norte do Estado, o que justifica a regulação de leitos ser executada pela cidade polo das regiões;

- Todos os repasses federais e estaduais destinados à Santa Casa por meio da contratualização com o município estão rigorosamente em dia, inclusive feitos na data de hoje (15);

- No entanto, a relação de Anápolis com a Santa Casa vai além da contratualização, pois o município ainda mantém a parceria com a unidade no fornecimento de medicamentos e profissionais de saúde;

- A questão de leitos para pacientes de Anápolis é justificada pelo fato da cidade ter o maior número de habitantes. Vale ressaltar que a porta de entrada para todos os municípios da Regional Pireneus, no setor de urgência e emergência, é a UPA Alair Mafra de Andrade, situada em Anápolis."

Procurada, a Santa Casa de Anápolis declarou o seguinte:

"Com relação à notícia de iminente fechamento das UTIs da Santa Casa de Anápolis, esclarecemos:

A Santa Casa de Misericórdia de Anápolis é uma prestadora de serviços conveniada com o SUS, que sempre apoiou o gestor público local no cumprimento do seu dever de oferecer assistência à saúde da população.

Para manutenção dos serviços SUS, ela conta apenas com recursos financeiros da União, do Estado, de serviços particulares e de doações, sendo estes insuficientes para a cobertura integral dos custos da assistência SUS, comprometendo o atendimento aos pacientes, a aquisição de insumos e o pagamento de profissionais.

Desde junho de 2022, temos alertado os gestores do Estado e do Município sobre o risco real de um limite operacional com suspensão de serviços essenciais, em consequência do fato do valor pago pelo SUS ser insuficiente para a manutenção e continuidade dos serviços.

O histórico de subfinanciamento provocou o recorrente atraso no pagamento dos plantões médicos, causando com isso a inviabilidade da cobertura médica de novos plantões. Recentemente, fomos notificados pela equipe médica da UTI Pediátrica de que não conseguirão manter o serviço na realidade atual, podendo suspender a cobertura médica na referida UTI a qualquer momento.

Considerando que tal contexto representa grave risco assistencial, com impacto imediato na admissão de novos pacientes, notificamos o gestor municipal do risco iminente da suspensão da assistência nesse, e em outros serviços que estão em situação semelhante, como UTI Adulto e Emergência Obstétrica e Oncológica.

A Santa Casa tem buscado de forma insistente o diálogo com os gestores do Estado e Município na busca de soluções objetivas para evitar a paralisação desses serviços essenciais à população, porém até o momento, sem resolução."

