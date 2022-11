A Santa Casa de Goiânia de Goiânia está oferencendo 120 exames gratuitos de prevenção ao câncer de próstata. São testes sanguíneos de PSA Total, além de exame de toque e orientações médicas para tratamento e prevenção.

O atendimento para os testes acontece de 22 a 25 de novembro, das 8h às 12h, em uma tenda instalada ao lado do pronto socorro do hospital. Os exames são destinados a homens de 40 a 75 anos e serão realizados na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.

É preciso que o paciente leve sua documentação pessoal. Não é necessário jejum para o exame. De acordo com informações do hospital, além dos diagnósticos o paciente terá direito de um retorno gratuito ao urologista nos dias 28 e 29 de novembro.

Importante lembrar que novembro é um mês dedicado à conscientização da prevenção e tratamento do câncer de próstata.

Veja as datas e horários do serviço oferecido:

Exames preventivos de próstata gratuitos

Data: 22 a 25 de novembro

Horário: 8h às 12h

Telefone: (62) 32544268

Requisitos: homem de 40 a 75 anos; documentos pessoais

Local: Santa Casa de Misericórdia de Goiânia

Endereço: Rua Campinas, 1135, Vila Americano do Brasil, Goiânia.