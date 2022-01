A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia pede com urgência a doação de sangue de todos os tipos. As doações podem ser feitas de segunda a quinta-feira das 7 às 12 horas e das 13 às 16 horas, e na sexta-feira, das 7 às 12 horas e das 13 às 15 horas, na Santa Casa – Rua Campinas, 1135 - Vila Americano do Brasil.

Para realizar a coleta, é necessário fazer um agendamento pelo telefone (62) 3254-4283.

Os requisitos para os doadores são: Ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 kg, não estar grávida ou amamentando, não ter feito tatuagem ou pigmentação na pele nos últimos 12 meses, não ter sido infectado(a) por hepatite, HIV, doença de Chagas e malária.