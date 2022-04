Atualizada às 09h01

A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia suspendeu todos os atendimentos eletivos (consultas, exames e cirurgias) nesta terça-feira (19). A paralisação faz parte de um movimento nacional das mais de 2 mil Santas Casas brasileiras e tem como objetivo alertar para a possibilidade de fechamento definitivo das unidades de saúde.

A principal reivindicação diz respeito aos valores repassados pelo Ministério da Saúde (MS) já que 95% do atendimento prestado pela Santa Casa de Goiânia envolve pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Superintendente geral do hospital, Irani Ribeiro de Moura explica que não se trata de uma greve, mas é uma espécie de pedido de socorro e os atendimentos que estavam agendados foram remarcados.

Por ano, a discrepância entre os valores pagos e os gastos das unidades filantrópicas ultrapassam R$ 10,9 bilhões. Desde o início do plano real, há 28 anos, a tabela do SUS foi reajustada em média em 93,77%. Para se ter uma ideia da defasagem: neste mesmo período o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) subiu 636,07%, o salário-mínimo 1.597,79% e o gás de cozinha 2.415,94%.

Consultas a R$ 10

“A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia é responsável por mais 70% do atendimento do SUS na capital. Somos o hospital de alta complexidade do município e trabalhamos para oferecer um atendimento de qualidade, pois a população merece ser bem atendida”, diz, ressaltando que, em contrapartida, a Santa Casa recebe do SUS R$ 10 por uma consulta médica.

A defasagem nos valores pagos fez a unidade filantrópica de Goiânia recorrer a empréstimos bancários e, consequentemente, aumentado o seu endividamento, para tentar fechar as contas mensais.

Reajuste de medicamentos e atraso no repasse

A Santa Casa afirma que durante a pandemia o reajuste de medicamentos foi muito grande e que houve situações em que o preço saltou de R$ 1,90 para R$ 245,00. Além disso, afirma que há atrase nos repasses dos pagamentos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Em nota, a unidade diz que o Governo Federal repassa os valores aos municípios 60 dias após a prestação dos serviços, mas, em Goiânia, os repasses ao hospital estão demorando mais de 100 dias.

“E todos os casos cirúrgicos que chegam judicializados à Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia são encaminhados à Santa Casa, sendo que nem todos temos condições de atender”, diz a superintendente, ressaltando que já comunicou esse fato à SMS, mas os encaminhamentos continuam sendo feitos.