Uma missa no sábado (28), às 17h30, vai marcar oficialmente a posse do novo reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, padre Marco Aurélio Martins da Silva, 43 anos, que também assume a presidência da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe). Ele foi nomeado pelo novo superior provincial da congregação redentorista em Goiás, padre João Paulo dos Santos, que até dezembro ocupava as duas funções. Diretor-presidente da Vila São Cottolengo por quatro anos, ele deixa o cargo para o que considera “uma missão desafiadora.”

Nesta entrevista ao POPULAR, o religioso, que nasceu em Trindade, explica que seu trabalho será enfatizar a missão evangelizadora dos redentoristas iniciada há mais de cem anos e fortalecer a fé no Pai Eterno. Sua primeira ação será coordenar os trabalhos de preparação para a Romaria do Divino Pai Eterno que, este ano, será anunciada em fevereiro, com programação durante todo o semestre até o início da festa, no final de junho, com celebrações no canteiro de obras do Novo Santuário Basílica.

Como será o seu trabalho à frente do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e da Afipe?

O Santuário Basílica é um lugar de evangelização para o Brasil. A mensagem do Pai é fundamental para nossos dias atuais, com tantas carências, ausências, situações dissipadas e pessoas divididas. A mensagem do Santuário do Pai Eterno é fundamental para trazer para o coração de cada um de nós uma esperança, um anseio, uma acolhida. Não somos órfãos. Temos um Pai que nos ama. A nossa missão é contínua, de plena evangelização. Não pode ser diferente disso. Sou redentorista e há muito tempo estamos levando essa missão que é fazer as pessoas entenderem a grandeza do amor do Pai Eterno. O Santuário cuida dessa preciosidade que é a fé no Pai Eterno. Trindade é um lugar escolhido e privilegiado. Deus se revelou aqui e fez acontecer essa romaria, esse movimento tão bonito. Nossa missão é fazer com que ele cresça cada vez mais.

Já há preparativos para a Festa do Divino Pai Eterno de 2023?

Sim, já estamos desenvolvendo o tema unidos com o papa Francisco e atendendo pedido do nosso arcebispo João Justino. Ele segue a linha do Ano Vocacional 2023, Vocação: Graça e Missão, e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Nesse tempo de romaria é importante que as pessoas entendam porque o Pai Eterno nos chama, para qual missão nos envia. Nossa intenção este ano é motivar romarias por segmento, a partir da identidade de cada um: cavaleiros, motociclistas, ciclistas, carros de bois, etc. Esperamos fazer com que o ano de 2023 fique marcado como um momento ainda mais renovador, de esperança e de paz para o Brasil, que vive mudanças, e para o mundo.

Qual é a grande novidade da festa este ano?

Vamos antecipar a programação em 2023, lançando a festa do Pai Eterno já em fevereiro. Haverá programação de fevereiro até o final de junho quando começa oficialmente a romaria. Queremos envolver mais pessoas para que todos percebam cada fase desse trabalho, da preparação religiosa à social. A festa não pode ser preparada em gabinete, com uma pessoa só pensando. É uma festa grandiosa. A gente pensa desde o tema, as homilias, as celebrações e até a estrutura que requer cuidado e parcerias, com a Prefeitura de Trindade, com o governo de Goiás e com empresas. É preciso criar um pertencimento, que as pessoas se aproximem de nós e participem do processo. Nossa expectativa é que haja mais comprometimento, tanto na romaria quanto na construção da nova Basílica.

Como estão as obras do novo Santuário Basílica?

Uma das novidades da festa este ano é que vamos começar as celebrações lá dentro, pelo menos uma vez por mês, mesmo com a obra em andamento. As pessoas precisam chegar lá e ver o que está acontecendo.

É importante que as pessoas entendam que a obra nunca parou. A dividimos por setores, de A a E. Estamos terminando o A e vamos passar para outro agora. Até a festa outras partes estarão adiantadas. A ideia é que os devotos vejam que todas as doações, os recursos que recebemos estão sendo destinados aos diversos braços da Afipe e do Santuário. O principal deles é o humano, que são as obras sociais, e tem o físico que é a construção da nova Basílica.

Quando o padre João Paulo assumiu a reitoria do Santuário Basílica, em 2020, no meio de uma crise institucional, ele tinha a missão de resgatar a credibilidade da missão redentorista. Mais tarde ele assumiu também a Afipe. Qual é o cenário de hoje?

Muito positivo, apesar de tudo o que vivemos. A Associação está muito bem, estamos conseguindo dar passos para equalizar receitas com despesas. Ainda não está 100%, mas o cenário é positivo. Apesar da proporção da crise, que foi um pesadelo, há muitos devotos. São centenas de milhares inscritos em nosso projeto, que doam mensalmente e muitos retornaram. Temos visto crescimento a cada dia. As pessoas estão entendendo que não é uma pessoa, mas é o Pai Eterno. É por Ele que a obra acontece.

Queremos cada vez mais credibilidade, mostrar com clareza a nossa prestação de contas, o que temos realizado, realizar uma política de governança eficiente e de transparência. Daqui a pouco vamos realizar também compliance. A credibilidade é, sem dúvida, uma missão desafiadora agora. O padre João Paulo conseguiu isso, na sua humildade, na sua forma de vida, e queremos continuar. É certo que quando aconteceu o escândalo (o então reitor do Santuário Basílica e presidente da Afipe, padre Robson de Oliveira, foi acusado de desviar recursos doados por devotos) muitas pessoas nos deixaram, mas estão retornando porque percebem que há, de fato, uma seriedade no trabalho.

Qual é o seu principal recado aos devotos do Divino Pai Eterno?

Aqui em Trindade o que é mais importante para todos nós é a devoção ao Pai Eterno. Queremos que as pessoas entendam que ao vir para Trindade eles virão buscando esperança, luz e amor no Pai Eterno, a fonte de vida. Eu não estou sozinho. Temos um colegiado, uma missão compartilhada. Somos muitos religiosos envolvidos. São muitos braços para fazer acontecer essa missão. Nossa escala de missas é rotativa, com diferentes missionários. Queremos que as pessoas venham para celebrar a fé no Pai Eterno e voltem para sua casa renovadas.

Quem é

Marco Aurélio Martins da Silva nasceu em Trindade no dia 21 de maio de 1979. Entrou para o seminário Redentorista em 1998. Cursou Filosofia e Teologia no Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás (IFITEG) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Foi ordenado padre no dia 16 de dezembro de 2006, no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Foi pároco na Matriz de Trindade, em Rio Verde, reitor do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Matriz de Campinas). Desde 2019 presidia a Vila São Cottolengo. Ele será substituído no cargo pelo padre Michael Dourado Goulart.

Leia também:

- Reitor da Basílica do Divino Pai Eterno é nomeado superior provincial em Goiás

- Prefeitura de Trindade abre concurso com mais de 1.100 vagas e salários de até R$ 3,8 mil