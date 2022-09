Cidades Satélite lançado na UFG pode ter caído em Luziânia Equipes de resgate procuram sonda lançada no sábado (17), em Goiânia, dentro da etapa Centro-Oeste da Olimpíada Brasileira de Satélites

Organizadores da Primeira Etapa Centro-Oeste da Olimpíada Brasileira de Satélites (OBSAT) procuram pelo nano satélite lançado no sábado (17) em Goiânia, no câmpus Samambaia, da Universidade Federal de Goiás (UFG). Com projeção de chegar a 60 km de altitude, sua conexão foi perdida quando ele se encontrava a uma altura de 8 km. Pelas coordenadas de rastreamento, o...