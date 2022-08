Cidades Seca faz Goiás entrar em situação de emergência Decreto estadual permite contrato sem licitação para compra de bens e serviços de controle do fogo. Estiagem severa, previsão de piora nas condições climáticas e aumento dos incêndios em 31% deixam o estado em alerta. Massa orgânica e vento pioram cenário

A estiagem e a ocorrência de incêndios florestais preocupam o governo de Goiás. As condições críticas do tempo e o aumento do uso do fogo neste ano levaram a administração pública a emitir um decreto de emergência ambiental na última quarta-feira (3). A medida tomada pelo Governo de Goiás consiste em chamar a atenção de órgãos estaduais para a necessidade de cuidados com...