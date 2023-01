O secretário de Cultura e Turismo de Serranópolis, Delídio Nery, de 44 anos, morreu nesta sexta-feira (6) em uma praia de Ilhéus, na Bahia. De acordo com o prefeito da cidade localizada no sudoeste goiano, Tárcio Dutra, o professor morreu durante uma excursão com alunos do 3º ano de uma escola.

Além de secretário, Delídio era professor de sociologia e geografia no Colégio Estadual Dom Abel, em Serranópolis, e, segundo o prefeito, era responsável por anualmente organizar as viagens de formatura.

"Eles chegaram lá [em Ilhéus] ontem e hoje acontece essa tragédia. É uma perda muito grande", lamentou Tárcio.

"Ele estava muito animado com a viagem, feliz da vida", acrescentou o prefeito.

O chefe do Executivo municipal explicou que o professor havia acabado de entrar no mar quando morreu e que o corpo de Delídio está sendo analisado pelo Instituto Médico Legal (IML) para que seja possível identificar a causa da morte. Segundo Tárcio, até a noite desta sexta-feira, a prefeitura de Serranópolis estava tratando da parte burocrática para o translado do corpo até a cidade.

"Estamos mandando os documentos e dando todo o suporte", completou.

O dia e horário do velório e do sepultamento ainda não foram definidos. No entanto, a previsão é que o corpo chegue em Serranópolis no domingo pela manhã. A prefeitura da cidade em que Delídio nasceu e morava também emitiu uma nota de pesar onde lamentou a morte do homem.

"Neste momento de tristeza e dor, nos unimos aos servidores da Secretaria de Cultura e Turismo, artesãos, amigos da cultura, familiares e amigos para manifestar nossas mais sinceras condolências rogando a Deus que conforte os corações", escreveu.

