O Instituto Médico Legal (IML) de Ilhéus, na Bahia, determinou a causa da morte do secretário de Cultura de Serranópolis, Delídio Nery, de 44 anos. De acordo com o laudo elaborado pelo instituto, o professor morreu vítima de afogamento.

Inicialmente, a prefeitura de Serranópolis e os alunos que presenciaram a morte do professor acreditavam que ele havia passado mal no mar. O prefeito da cidade, Tárcio Dutra, explicou que o professor morreu na sexta-feira (6) durante uma excursão com alunos do 3º ano de uma escola.

Leia também:

Secretário de Cultura de Serranópolis morre em praia de Ilhéus durante excursão com alunos de escola

Pesquisadores descobrem crânios milenares em Serranópolis, no Sudoeste de Goiás

O corpo chegou em Serranópolis na madrugada de segunda-feira (9) e Delídio foi velado no Armazém de culutra e enterrado no cemitério municipal da cidade. Segundo Tárcio, a despedida foi breve e contou com pequenas homenagens feitas pelos presentes.

Ainda de acordo com o chefe do Executivo municipal, os alunos que estiveram na excursão chegaram a tempo na cidade para a despedida de Delídio. No entanto, mesmo antes de deixarem Ilhéus, os estudantes fizeram uma homenagem ao professor. Um vídeo mostra que eles vestiram uma camiseta branca, escreveram o nome do professor na areia e colocaram uma bíblia próxima ao nome dele.

Além de secretário, Delídio era professor de sociologia e geografia no Colégio Estadual Dom Abel, em Serranópolis, e, segundo o prefeito, era responsável por anualmente organizar as viagens de formatura.

"Ele estava muito animado com a viagem, feliz da vida", acrescentou o prefeito.