Cidades Secretário de Luziânia diz que controla fila de quem faz cirurgia na rede pública; MP investiga Advogado de servidora que gravou áudio diz que cliente sofre retaliações após levar o caso às autoridades

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) apura uma situação envolvendo o secretário de saúde de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, que aparece em áudio dizendo que “é ele quem define” quem será atendido na fila de cirurgias oferecidas pelo município. O áudio atribuído a Divonei Oliveira de Sousa teria sido gravado em uma reunião dele com a diretora do hospital municipal e...