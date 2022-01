Cidades Secretário de saúde de Goiânia destaca que vacina é segura e específica para crianças Cerca de 120 mil crianças entre 5 e 11 anos já podem se vacinar. Estratégia inicia com crianças com 11 anos e a idade vai decrescer a cada três dias. Expectativa é vacinar todo grupo até a primeira quinzena de fevereiro

Secretário de saúde de Goiânia, Durval Pedroso destacou, durante lançamento da campanha de vacinação infantil contra Covid-19 em Goiânia, que a vacina é segura e específica para crianças. Ele esteve no Centro Municipal de Vacinação, no Setor Pedro Ludovico, para acompanhar a aplicação das primeiras doses. “Esta é uma vacina com características próprias para esta faixa e...