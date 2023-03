Cidades Secretaria busca cadastrar 3,5 mil barragens em Goiás Semad mapeou 10.295 lâminas d’água com mais de um hectare no estado e 6,7 mil já se registraram. Prazo vai até 31 de outubro

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) busca cadastrar 3.555 barragens em Goiás. Ao todo, um levantamento realizado com imagens de satélite apurou existirem 10,3 mil estruturas do tipo no estado e 6.740 já estão com os dados inseridos no sistema da secretaria.O objetivo da secretaria é que o cadastro sirva para nortear ações de monito...