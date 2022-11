Atualizada em 22/11 às 8h36.

A diretora de escola Lúcia Siqueira Tavares posou para uma foto segurando um fuzil durante uma confraternização no Comando do Exército, em Goiânia, na tarde do último domingo (20). A servidora é lotada em Jataí, no sudoeste de Goiás.

Como a foto viralizou em grupos de mensagens da cidade, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) iniciou uma apuração para saber quais medidas administrativas podem ser tomadas. Em nota, a pasta informou que a diretora já foi afastada das suas obrigações.

"Após a apuração preliminar dos fatos foram decididas as seguintes ações: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar, Afastamento imediato do exercício das funções de gestora escolar e a designação de um substituto para exercer a direção da unidade escolar”, diz a nota.

O POPULAR localizou a diretora para se manifestar sobre o caso, mas até a última atualização desta reportagem ela não tinha se manifestado. O espaço segue em aberto.

Em nota encaminhada à CBN Goiânia, 5ª Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Planalto informou que a "foto foi tirada durante o 1º Grande Encontro de Veteranos do Exército, realizado pela Associação de Praças do Exército de Goiânia, em área externa do aquartelamento do Comando de Operações Especiais. O armamento da foto é um simulacro de plástico."

De acordo com a coordenação regional, a servidora estava de folga no momento em que a foto foi tirada. A professora divulgou na internet que ela e o marido participaram em uma confraternização dos veteranos do Exército, na área de lazer do Comando de Operações Especiais.

Confira a nota na íntegra

Em atenção à solicitação de informações sobre o caso da gestora escolar Lúcia Siqueira Tavares, que postou em suas redes sociais uma foto sua, segurando um fuzil, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) esclarece que:

- Após apuração preliminar dos fatos foram decididas as seguintes ações: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar, Afastamento imediato do exercício das funções de gestora escolar e a designação de um substituto para exercer a direção da unidade escolar.

- A Seduc Goiás lamenta o ocorrido e ressalta que não compactua, de forma alguma, com qualquer tipo de comportamento ou atitude que faça menção ou incite a violência.