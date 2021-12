Cidades Secretaria de Educação de Goiânia divulga calendário de matrículas para 2022 A primeira etapa do processo ocorrerá a partir do dia 14 de dezembro, com a abertura do Cadastro Antecipado

A Prefeitura de Goiânia divulgou nesta quarta-feira (8) o cronograma de matrículas para 2022. As etapas do processo vão até 11 de janeiro do ano que vem. A primeira etapa do processo ocorrerá na próxima terça-feira (14), com a abertura do Cadastro Antecipado, que deverá ser feito exclusivamente no site da Educação, no ícone e-matrícula. Nesta fase, é obriga...