Secretaria de Mobilidade amplia teste de semáforos inteligentes com câmeras em Goiânia

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) ampliou o número de pontos de Goiânia com câmeras de videomonitoramento junto aos semáforos em um projeto-piloto. Agora, a Avenida Castelo Branco, no Setor Rodoviário, na região Oeste, conta com o aparato tecnológico. Os primeiros equipamentos já estavam instalados no cruzamento da Avenida Cerrado com a Avenida Olind...