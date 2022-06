Cidades Secretaria de Mobilidade desfaz contrato de R$ 8 milhões em Goiânia Pasta é uma das quatro que contrataram consórcio mineiro sem licitação em um total de R$ 47,4 milhões para elaboração de projetos que não haviam sido definidos até a assinatura do acordo. Motivos da contratação via adesão à ata nunca foram esclarecidos

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia desfez o contrato no valor de R$ 8 milhões com o Consórcio Minas Projetos. Entre o final de maio e começo de junho, a SMM e mais três pastas da Prefeitura de Goiânia contrataram sem licitação o consórcio, em um total de R$ 47,4 milhões, para elaboração de projetos que ainda não estavam definidos. O grupo receberia c...