Cidades Secretaria de Saúde analisa mais dois casos suspeitos da ômicron em Goiás Além da confirmação de duas mulheres contaminadas em Aparecida de Goiânia, estado faz genotipagem de amostras colhidas em Valparaíso de Goiás

Além dos dois casos de contaminação pela variante ômicron confirmados em Aparecida de Goiânia na manhã deste domingo (12), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) avalia outros dois pacientes com suspeita de estarem contaminados com a variante. Ambos são de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com o secretário de Saúde Ismael Alexandrino, o...