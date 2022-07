Com mais pessoas em casa ou viajando durante o período das férias de julho, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) intensifica o alerta sobre os cuidados que devem ser tomados pela população para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. É necessário manter a limpeza recorrente dos quintais, eliminar qualquer tipo de objeto, vasilha ou utensílio que acumule água parada, principalmente enquanto os imóveis estiverem fechados durante as viagens.

A dengue é uma das doenças que registraram crescimento neste ano, com mais de 120 mil casos confirmados em Goiás, um aumento de 298% em comparação ao ano passado. Também houve registro no Estado de casos da doença identificada como dengue Cosmopolita, que é inédita no Brasil.

O mosquito também é vetor de transmissão da chikungunya e da zika. Para combater a proliferação dessas doenças, a SES disse que apoia os municípios goianos com envio de bombas costais, veículos equipados, larvicidas, além de oferecer capacitações, orientações e campanhas educativas.

O cenário epidemiológico em Goiás é preocupante para a chikungunya, que registrou um aumento de 297% de casos este ano, em relação ao ano de 2021. Foram mais de 3 mil casos de chikungunya, com um óbito registrado em Aparecida de Goiânia. Essa também é uma doença grave, que costuma deixar diversas sequelas nas pessoas acometidas, muitas delas, incapacitantes.

Cuidados

Antes de sair de casa é fundamental deixar tapados os ralos, caixa d'água e vasos sanitários, sendo que os últimos devem receber algum tipo de desinfetante. Os reservatórios de água da geladeira e do ar condicionado precisam ser esvaziados, assim como os pratinhos de plantas. Para quem tem piscina em casa, é necessário realizar a limpeza correta com cloro e cobri-la com lona nos momentos em que não estiver sendo utilizada.

Proteção na viagem

Se a viagem for realizada para locais com muita vegetação, como acampamento ou trilhas, é fundamental o uso de repelente, que deve ser reaplicado regularmente.

Leia também:

- Chikungunya: saba quais são os sintomas e como tratar

- Com alta de casos, Goiás registra primeira morte por chikungunya em 2022

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia