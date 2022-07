Cidades Secretaria de Saúde de Goiás treina profissionais para identificar varíola do macaco O Ministério da Saúde (MS) informou no último boletim que, até o momento, 76 casos foram confirmados em todo o país. Em Goiás há um caso suspeito monitorado

Servidores da Secretaria de Estado da Goiás (SES-GO) já passaram por dois treinamentos sobre a Monkeypox, popularmente conhecida como varíola dos macacos. O Ministério da Saúde (MS) informou no último boletim que, até o momento, 76 casos foram confirmados em todo o país. Em Goiás há um caso suspeito monitorado. Do total de confirmados, existe um caso no Distrito Fede...