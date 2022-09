O teste para detecção da monkeypox (varíola dos macacos) deve começar a ser feito pelo Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen), da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), a partir do dia 14. O anúncio foi feito pelo secretário de saúde, Sandro Alessando, em entrevista à CBN Goiânia.

Até agora, as amostras que eram colhidas eram levadas para Brasília. Com a chegada dos kits para a detecção da doença, o resultado sairá mais rápido, reduzindo o tempo de espera para a atualização dos casos e o início do tratamento dos pacientes. Os kits chegaram na SES-GO na última quinta-feira, 8.

O diagnóstico da monkeypox é feito por teste molecular ou sequenciamento genético, de forma laboratorial, em pacientes com a suspeita da doença. Ela é transmitida, principalmente, pelo contato direto da pessoa (pele e secreções) e exposição próxima e prolongada com gotículas e outras secreções respiratórias.

De acordo com o Ministério da Saúde, os principais sintomas tanto em adultos quanto em crianças são febre, dor no corpo, dor de cabeça, calafrios e fraqueza, A pasta anunciou ainda que recebeu, no dia 26 passado, os primeiros antivirais contra monkeypox, sendo o Tecovirimat o mais indicado para casos graves da doença.

