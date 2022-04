Cidades Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia compra drones para monitorar trânsito Aviso de cotação de preços para escolha da empresa que irá vender os equipamentos foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta terça-feira (26)

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia pretende comprar dois drones para atuar no trânsito da capital, mais especificamente no setor de engenharia, auxiliando no monitoramento do fluxo de veículos e pedestres em pontos considerados mais problemáticos que necessitem de intervenção da pasta. O titular da SMM, Horácio Melo, garantiu que os equipamentos nã...