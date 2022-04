Cidades Secretaria Municipal de Mobilidade testa semáforo autônomo em Goiânia Equipamento está instalado no cruzamento das avenidas Cerrado e Olinda, perto da BR-153, no Park Lozandes

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia instalou nesta segunda-feira (25) semáforos autônomos para teste no cruzamento das avenidas Cerrado e Olinda, perto da BR-153, no Park Lozandes. A ideia é estudar a viabilidade do projeto para lançar uma licitação ainda neste ano e até dezembro ter vários pontos da cidade com este tipo de equipamento. Os semáforos au...