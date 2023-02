Atualizada às 9h00*

A sede da União Brasileira de Escritores (UBE) - seção Goiás, localizada no Centro de Goiânia, foi alvo de vandalismo, na noite de terça-feira (21). Em um vídeo publicado no canal da entidade no YouTube, o presidente Ademir Luiz da Silva mostrou como ficou a situação do local. “Dia triste, dia trágico para a nossa cultura, para a nossa segurança pública, e eu diria até para nossa civilização”, afirmou.

Segundo Ademir, os invasores entraram por uma porta de vidro que dá acesso à sala da presidência. O prédio estava passando por uma pequena reforma que, segundo o presidente, acabou interferindo na parte elétrica e, consequentemente, o alarme não disparou.

O prejuízo ainda não foi calculado, mas, de acordo com Ademir, documentos e equipamentos eletrônicos foram violados e furtados. No vídeo, ele mostra que o auditório foi um dos espaços mais destruídos pelos vândalos, e cita as peças de valor simbólico, como algumas obras de arte, que foram depredadas.

“É difícil mensurar, pois foram portas quebradas que precisarão ser reparadas, obras de arte avariadas, os arquivos revirados e estragados. Desapareceram objetos pequenos e alguns equipamentos eletrônicos. Não encontraram dinheiro ou outros objetos de valor mais específico. Mas, considerando os reparos que serão necessários, pelo menos R$ 20 mil, se só levarmos em conta as perdas mais evidentes, sem levar em conta o valor simbólico de obras ou arquivos”, pontuou.

Ao POPULAR, o presidente informou que foi feito um boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. “Parece que a conclusão prévia é que foram usuários de drogas que vivem no centro. Não parece ter sido nada planejado ou deliberado”.

Leia também:

Vereador de Inhumas é preso pela PF suspeito de participar de atos terroristas

Goianos seguem no foco de investigação sobre depredação

Homem filmado ao destruir relógio raro no Planalto é preso, afirma PF