Cidades Sede do Conselho Tutelar de Campinas sofre novo arrombamento Representantes de todos os seis Conselhos Tutelares de Goiânia ameaçam paralisar atividades por causa do descaso administrativo

O primeiro dia útil do mês de janeiro de 2023 foi de desapontamento para os conselheiros tutelares que atuam no Conselho Tutelar da região de Campinas, mais antigo bairro de Goiânia. A sede do órgão, mais uma vez foi alvo de furto deixando o local totalmente sem condições de trabalho. “Meu nome é revolta!”, disse a secretária Érika Reis, há oito anos atuando na região. U...