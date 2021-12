Cidades Seduc define escolas para projeto-piloto do Novo Ensino Médio em Goiás Secretaria escolheu 120 unidades para nova modalidade de ensino: 61 delas são militares. Alunos foram matriculados sem saber se integrariam projeto

A Secretária de Estado de Educação de Goiás (Seduc) definiu quais serão as 120 escolas que farão parte do projeto-piloto de implantação do Novo Ensino Médio em janeiro: 61 são colégios militares e 59 escolas regulares. Em Goiânia, dez unidades de ensino farão parte do projeto. De acordo com a superintendente do Ensino Médio da Seduc, Osvany Cardoso, existe possibilida...