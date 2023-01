Atualizada às 18h de 23/1/2023

A Secretaria Estadual de Educação de Goiás (Seduc) reajustou em 5% o valor da hora/aula dos professores com contrato temporário na rede de ensino para compensar a redução da jornada máxima de trabalho e, assim, evitar que houvesse prejuízos aos servidores, com redução de salário. Isso porque com a entrada em vigor da lei estadual 21.682, de dezembro de 2022, a carga máxima por contrato de temporário passou de 210 horas/aula por mês para 200. O salário máximo então continua em torno de R$ 3,84 mil para os profissionais com formação em ensino superior.

Pela manhã, O POPULAR publicou informação errada dando a entender que a mudança representava um reajuste de 5% no pagamento dos professores que cumprem jornada máxima de trabalho e que, com isso, eles passariam a receber o valor do piso nacional do magistério de 2022. Na prática, isso não aconteceu. O salário passou de R$ 3.845,10 para R$ 3.846. O piso no ano passado estava em R$ 3.845,34.

O valor da hora/aula para professores com ensino superior passou de R$ 18,31 para R$ 19,23, um reajuste de R$ 0,92. Já os com formação no ensino médio terão um reajuste de R$ 15,47 para R$ 16,24, o que representa R$ 0,77. Os novos valores constam no decreto 10.203, publicado na edição desta segunda-feira (23) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Professores da rede estadual podem ter mais de um contrato temporário desde que o segundo seja limitado a um máximo de 105 horas/aulas mensais. Com isso, o salário do temporário pode chegar a até R$ 5,8 mil no caso dos profissionais com formação no ensino superior.

Reajuste em análise

O Ministério da Educação (MEC) elevou o piso salarial do magistério na segunda-feira passada (16) de R$ 3,8 mil para R$ 4,4 mil, valor válido para 2023. A Seduc informou na semana passada que todos os professores da rede estadual têm remuneração superior ao piso salarial de 2022 desde fevereiro último e que analisa ainda junto aos órgãos competentes o reajuste deste ano.

Ainda segundo a Seduc, também na semana passada em relação ao novo piso, o governo estadual já criou uma comissão para averiguar o impacto na folha e a viabilidade do reajuste. Em entrevista à TV Anhanguera, a titular da pasta, Fátima Gavioli, falou que não “tem para onde correr” porque é uma lei federal e todos são obrigados a pagar o piso. Mas ressaltou que não havia como afirmar se o aumento seria linear para todos ou só para quem agora está recebendo abaixo do novo piso.