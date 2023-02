Cidades Seduc sobe meta para Ideb nos ensinos fundamental e médio Etapa final da educação básica alcançou 4,5 pontos em 2021 e agora estado deseja nota 4,8. Exame tem questões de Português e Matemática

A Secretaria de Educação (Seduc) de Goiás definiu 4,8 pontos como a meta a ser alcançada pelo ensino médio da rede estadual no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Para o ensino fundamental, foi colocada a meta de 5,6 pontos. Em 2021, Goiás atingiu 4,5 pontos no ensino médio e 5,3 pontos no ensino fundamental. Em 2021, o estado registrou 4,5 ponto...