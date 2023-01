Cidades Seduc vai priorizar matrículas de filhos de vítimas de violência doméstica, em Goiás Medida atende a uma lei estadual complementar. Interessada precisa apresentar ocorrência sobre o fato registrada na Polícia Civil

Neste sábado (7) a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) reabre o sistema de solicitação de vagas na rede pública de ensino para o ano letivo de 2023. A partir deste ano, conforme a Lei Complementar nº 180, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de Goiás no dia 3 deste mês, crianças e adolescentes sob a guarda de mulheres vítimas de violência doméstica, têm preferência...