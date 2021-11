Cidades Segundo dia de prova do Enem acontece neste domingo (28) Em Goiás, cerca de 130 mil pessoas devem participar

Neste domingo (28) acontece o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os participantes, que em Goiás devem ser cerca de 130 mil pessoas, deverão responder 90 questões de matemática, física, química e biologia. Os portões de todos os locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h. A prova começa às 13h30 e termina, no máximo, até 18...