O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve a maioria das questões contextualizadas com assuntos atuais. A prova contou com perguntas ligadas a temas como biotecnologia, epidemias de doenças, meio ambiente e até competições esportivas. Ao POPULAR, professores avaliaram que o nível geral de dificuldade do exame foi dentro do esperado, com questões com o clássico “estilo Enem”.

Neste domingo (20), os portões abriram às 12 horas e foram fechados às 13 horas para o início das provas às 13h30. Ela teve duração de cinco horas. Em Goiás, a expectativa era de que 137,7 mil estudantes fizessem o exame, que contém 90 questões objetivas de matemática e ciências da natureza, sendo 45 questões de cada. Os gabaritos das provas objetivas devem ser divulgados nesta quarta-feira (23), no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O professor de Matemática do Colégio Agostiniano, Felype Augusto, afirma que, como de costume, as questões da disciplina contaram com enunciados grandes e assuntos tradicionais da prova como funções, porcentagem e probabilidade. “Me chamou a atenção a abordagem através de temáticas atuais, como a simulação de um modelo de uma epidemia fictícia e perguntas ligadas a competições esportivas.”

A prova também contou com três questões de geometria espacial em que não precisavam ser feitas contas. “O estudante precisava apenas de ter uma visão espacial”, relata Felype.

Nas perguntas de biologia, assuntos como a Covid-19 e a dengue apareceram com a aplicação da biotecnologia em saúde pública. A ecologia, evolução e imunologia, assuntos clássicos da prova, também foram abordados. “Foi uma prova boa para quem estudou para o Enem tradicional, com questões contextualizadas com temas atuais e interdisciplinares”, diz Samuel Nascimento, que é professor da disciplina.

Já em química, as questões foram mais difíceis. É o que aponta Johnathan Guimarães, professor da área. “A linguagem foi complexa e distante da maioria dos estudantes do ensino médio. Assuntos comuns, como a química orgânica, não foram abordados. Enquanto isso, questões mais difíceis de bioquímica tiveram espaço. As questões de cálculo também tiveram um nível alto. Foi uma prova bastante conteudista”, explica.

O professor de física, Ricardo Aleluia, também considerou a prova da disciplina mais difícil, apesar de ter abordado conteúdos rotineiros do Enem como, por exemplo, velocidade média, óptica e as Leis de Newton. “Também teve uma questão de física moderna, sobre buracos negros. Isso foge um pouco do que costuma ser cobrado. Tinham muitas questões de cálculo, que exigiam técnica. Além disso, os alunos precisavam saber relacionar bem o enunciado com o que estava sendo cobrado nas perguntas.”

Mais tranquilo

Ao POPULAR, estudantes relataram que consideraram o segundo dia de prova mais tranquilo do o primeiro. “Achei a prova bem tranquila, especialmente matemática, pois caiu muita coisa que estudei. Uma das questões que me chamou a atenção foi o tipo de tratamento utilizado para combater a Covid”, contou Emmanuel Araújo Dutra, que participou do exame como treineiro, em Goiânia.

Em Goiás, 138,9 mil participantes se inscreveram para realizar a prova impressa ou digital do Enem em 2022. No primeiro dia, na modalidade impressa, a taxa de abstenção foi de 32%. Até o fechamento desta edição, o instituto ainda não havia divulgado a porcentagem de abstenção no segundo dia de prova.

Leia também:

- Matemática deixou segundo dia do Enem mais fácil, avaliam primeiros a deixar local de prova

- Pais viajam até 2h e enfrentam sol para acompanhar filhos no Enem em Goiânia