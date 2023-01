Um segundo suspeito do desaparecimento da cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, e de seus três filhos foi preso na tarde desta terça-feira (17), informou a Polícia Civil de Goiás (PC). A corporação informou na manhã desta segunda-feira (17) que um suspeito já havia sido preso, porém não divulgou os nomes deles.

Leia também:

- Quatro corpos são encontrados carbonizados dentro de carro, em Cristalina

- Desaparecimento de 8 pessoas é investigado após corpos carbonizados serem encontrados em Goiás

- Polícia Civil de Goiás cria força-tarefa para investigar desaparecimento de cabeleireira e filhos

Inicialmente, a corporação registrou o desaparecimento da cabeleireira, que é dona de um salão de beleza em Brasília, e de seus três filhos na última quinta-feira (12). O carro dela foi encontrado carbonizado na sexta-feira (13), próximo a Cristalina, a 282 km de Goiânia, com quatro corpos dentro.

Os corpos foram trazidos para a unidade do Instituto Médico Legal (IML), em Goiânia, na manhã desta terça-feira (17), porém, de acordo com a instituição, eles ainda não foram identificados. O IML informou ainda que deve usar o DNA de familiares para verificar se o material encontrado no carro pertenciam à cabeleireira e os três filhos.

O marido de Elizamar, de 30 anos, os sogros dela, de 52 e 54 anos, e uma tia das crianças, de 25 anos, também desapareceram. O caso foi registrado na sede da 33ª DP na noite do último domingo (15). O carro do marido foi encontrado carbonizado na madrugada de segunda-feira (16), na rodovia BR-251, com dois corpos dentro.

“Até o momento não temos informações se esses dois corpos localizados nesta segunda-feira (16), sejam dos demais desaparecidos. As diligências prosseguem no sentido de elucidar a dinâmica dos fatos e autoria dos crimes”, afirmou o delegado-adjunto da 6ª DP, Achilles de Oliveira Júnior.

Em nota, A PCGO afirmou que a prisão dos dois suspeitos foi realizada durante a força-tarefa da corporação com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que investiga o desaparecimento da cabeleireira e dos três filhos. Porém, não divulgou o nome deles e, por isso, o POPULAR não conseguiu localizar as defesas.

Íntegra da nota

A PCGO confirma a prisão de um dos suspeitos no caso do desaparecimento de Elizamar da Silva. A prisão foi feita no escopo da força tarefa, pela PCDF. Ainda estamos em diligências para solucionar o caso integralmente.