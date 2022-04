Cidades Segurança do Hugo vai responder por omissão na morte de idosa Conclusão de inquérito aponta que funcionário falhou ao deixar morador de rua entrar em área restrita onde mulher de 75 anos estava internada. Homem que invadiu hospital foi autuado por homicídio doloso qualificado

Um segurança terceirizado do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, por ter permitido a entrada do desempregado Ronaldo do Nascimento, de 47 anos, na tarde do dia 7 de abril, em uma área restrita da enfermaria onde estava a aposentada Neuza Cândida, de 75. Ronaldo, que é morador d...