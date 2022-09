Cidades Seinfra deve entregar em 30 dias a nova ponte Acary Passos, no Vale do Araguaia, em Goiânia Para substituir a estrutura avariada por uma chuva forte em fevereiro deste ano, a administração municipal construiu um bueiro celular

A Prefeitura de Goiânia deve concluir em 30 dias a nova travessia da Avenida Acary Passos, no Residencial Vale do Araguaia, região Leste da capital. O bueiro celular, em construção sobre o Córrego Água Branca para substituir a ponte que não suportou as chuvas torrenciais de fevereiro deste ano, seria entregue no fim de agosto, mas sofreu atraso em razão da cura das est...