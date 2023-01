Seis ônibus que levaram passageiros para Brasília no último domingo (8), data dos atos terroristas que resultaram em ações de vandalismo e depredação do patrimônio público, foram apreendidos pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) na manhã desta quarta-feira (11). Os veículos foram levados do galpão onde estavam, no Bairro Feliz, para a Receita Federal no início da tarde de hoje.

Segundo a Polícia Civil, ninguém foi preso, mas os motoristas e proprietários dos veículos já foram identificados e serão ouvidos na Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), assim que forem localizados, seguindo orientação da decisão judicial do Supremo Tribunal Federal (STF).

O delegado Rilmo Braga, gerente de planejamento operacional da PC, acompanhou o momento da apreensão, e afirmou que o nome das duas empresas responsáveis pelos ônibus, por ora, serão mantidas em sigilo, bem como o nome da terceira empresa - local em que os ônibus estavam.

“Até mesmo porque o local [essa empresa] onde esses ônibus estão, em princípio, não tem envolvimento direto com os atentados ocorridos. Isso é o que será identificado a partir de agora, se houve um cometimento de crime apenas de favorecimento real, se não há qualquer envolvimento ou mesmo se há alguma coautoria ou participação nos atentados”, destacou.

Braga detalhou que foram realizadas buscas nos veículos e que não foi identificado no interior destes, nenhum objeto subtraído ou de crime. Mesmo assim, tudo será juntado ao processo para que seja investigado.

Galpão

Quanto aos gestores da empresa - galpão onde os ônibus foram apreendidos -, o delegado informou que os donos do local alegam que não tinham informações de que os veículos teriam participado dos atentatos. Apesar disso, o Braga frisou que a Polícia já tem outras informações de alguns funcionários da empresa.

“Há informações no sentido de que não só o lapso temporal de saída e entrada [dos veículos] é compatível com os incidentes do final de semana, como havia informações de que o destino era Brasília. Ou seja, por mais que não soubessem, havia elementos que pudessem conduzi-los a esse conhecimento”, ressaltou.

De acordo com o delegado, cinco dos veículos apreendidos nesta quarta-feira (11) estão arrolados na lista divulgada pelo STF e por isso já foram encaminhados à Receita Federal. “Temos, ainda, elementos que demonstram que muito possivelmente esse sexto veículo também realizou essa viagem: saiu em conjunto e voltou em conjunto, mesmo que não seja realizado nesse momento a apreensão desse sexto ônibus”, afirmou.

