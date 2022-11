Seis pessoas foram presas suspeitas de matar e queimar um jovem de 23 anos, em Goiânia. O corpo foi encontrado em chamas às margens da BR-060, no setor Parque Oeste Industrial. O crime aconteceu no dia 28 de junho e a operação Veritas, que resultou na prisão dos suspeitos, foi realizada a última quinta-feira (17).

De acordo com informações da Polícia Civil (PC) o jovem era usuário de drogas e foi morto por causa de uma dívida de R$ 1 mil que tinha com integrantes da facção. Ainda de acordo com as investigações, a morte aconteceu porque ele teria agendado uma transferência de dinheiro via Pix aos traficantes para pagar a dívida, no entanto, a operação não foi efetivada.

Os presos são Wanderson, 33 anos; Wellington Gomes, 46 anos; Lucas Silva, 26 anos; Layd de 32 anos; João Nascimento, 47 anos e Hélio Donizete de 41 anos. Segundo a PC, os suspeitos continuam presos à disposição da Justiça.

