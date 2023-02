A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), prendeu, no último sábado (11), seis suspeitos de integrarem uma organização criminosa especializada em furtar armas de fogo em propriedades rurais e revender para facções criminosas. Os mandados de prisão foram cumpridos nas cidades de Aruanã, Trindade, Palminópolis, e Distrito de Santa Maria. Um veículo avaliado em R$ 120 mil também foi apreendido.

Segundo informou o delegado à frente das investigações, Arthur Fleury, a investigação começou em 2022, quando a arma de um CAC (caçador/atirador/colecionador) foi furtada. Na época, dois dos suspeitos foram localizados em uma casa de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. No local, foram encontradas 1500 munições, sendo 300 delas de uso restrito (calibre 308), utilizadas em fuzil. Foi comprovado que vendiam as munições para facções na região.

De acordo com o delegado, ainda com as investigações em andamento, o Poder Judiciário de Trindade anulou o processo, por considerar a entrada dos policiais ilegal. Em seguida, foi expedido um mandado de busca e apreensão na casa de um dos líderes que, novamente, foi preso com dezenas de munições.

No decorrer das diligências, a polícia identificou dez integrantes, confirmando que se tratava de uma organização criminosa, investigada por mais de 20 furtos na região. Além dos seis que foram presos, três suspeitos estão foragidos e um dos líderes foi morto em um confronto com a Polícia Militar, segundo a própria corporação.

Estrutura da organização criminosa

O grupo era dividido entre os que furtavam, os que indicavam as propriedades que tinham armas e outros objetos e os que receptavam e revendiam.

Dentre os presos na operação estão:

Aliciador e receptador - Cabeça do grupo, ele realizava pedidos, comprava e encontrava possíveis compradores de objetos furtados;

Furtador, motorista e recrutador - Principal elo na organização criminosa, responsável por praticar os furtos, responsável por recrutar os membros para realização de furtos, responsável pela venda dos objetos furtados e proprietário do veículo utilizado nas ações;

Olheiro 1 - Responsável por passar informações de várias propriedades rurais onde já trabalhou ou de pessoas conhecidas;

Olheiro 2 - Responsável por repassar informações da residência onde foram furtados um cofre, vários documentos e um revólver;

Furtador - Presente nos furtos;

Furtador e revendedor - Presente em todos os furtos da organização e elo de ligação para as vendas

Ameaças

Fleury afirmou que foram detectadas ameaças contra os policiais civis e seus familiares durante o andamento das investigações.

Leia também:

GCM afasta guardas civis envolvidos em confusão que terminou com um deles baleado

Veja quem são os presos suspeitos de receber propina para pacientes furarem fila do SUS

Políticos são presos suspeitos de receber propina para priorizar cirurgias plásticas na rede pública