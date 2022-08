Um idoso de 70 anos morreu na tarde desta quarta-feira (17), vítima de um acidente de trânsito envolvendo uma mobilete e um carro. Segundo informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), o homem trabalhava no Paço Municipal e retornava para casa conduzindo a motocicleta sem capacete.

A vítima transitava pela Avenida Olinda quando bateu na lateral de um carro. De acordo com relatos da condutora, através da Dict, a motorista parou o veículo após a colisão e se dirigiu até o idoso, que apresentava sinais vitais. O Corpo de Bombeiros, acionado por uma testemunha próxima ao local, constatou o óbito.

A Polícia Militar (PM), através do Batalhão de Trânsito, esteve no local e providenciou o isolamento da área para atuação da Dict e do Instituto Médico Legal (IML). De acordo com a delegacia especializada, o filho do idoso, que esteve no local, contou que o pai era funcionário da Prefeitura de Goiânia há mais de 30 anos e estava prestes a se aposentar.

Ele ainda informou que o idoso sofria de diabetes e problemas cardíacos. Antes do acidente, a vítima teria ligado para sua esposa e se queixado de fraqueza. Conforme relato de testemunha consultada pela Dict, a vítima tinha o hábito de passar pelo local todos os dias. A condutora do veículo, por sua vez, passou pelo teste do bafômetro e o resultado deu negativo.

Leia também:

- Mulheres, adolescente e criança estão entre os 7 mortos em acidente na GO-139, em Piracanjuba

- Homem fica ferido em acidente envolvendo dois carros, em Goiânia