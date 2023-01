Após apresentar piora em seu quadro de saúde na noite de terça-feira (17), a pequena Valentina - gêmea siamesa que foi separada da irmã, Heloá, na última quarta-feira (11), em Goiânia - tem boa evolução, sem episódios de crises convulsivas. Segundo o boletim divulgado nesta quarta-feira (18) pelo Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), a menina ainda está sedada, mas responde a comandos e tenta conversar com a mãe. Heloá segue acordada, responde a comandos e até já assiste a desenhos.

Conforme o boletim, as gêmeas continuam internadas na Unidade de Terapia Intensiva pediátrica do Hecad em acompanhamento. “Heloá segue extubada, em cateter nasal de alto fluxo, tolerando desmame, padrão respiratório adequado, afebril, recebendo antibióticos e dieta via parenteral e apresenta padrão neurológico adequado para idade”.

Valentina, por sua vez, não tem disfunções orgânicas e os exames laboratoriais estão dentro da normalidade. “Está com sonda nasogástrica, ainda em dieta zero devido procedimento cirúrgico de grande porte, recebe nutrição parenteral (na veia). No momento respirando com ajuda de aparelhos”, diz o informe. A expectativa é que ela seja extubada no decorrer do dia.

As crianças nasceram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias e eram acompanhadas pela equipe médica desde o primeiro ano de vida. Heloá e Valentina foram operadas pelo cirurgião Zacharias Calil na manhã da última quinta-feira (12). O procedimento de separação dos corpos durou quase 20 horas devido à complexidade do caso.

Valentina e Heloá são naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo e estão em tratamento em Goiânia há dois anos. Após o início do acompanhamento médico feito por Zacharias Calil, os pais das crianças decidiram se mudar para Morrinhos, na região Sul de Goiás, para facilitar o deslocamento até o Hecad.

