Sem medo da Covid, jovens não buscam postos de vacinação em Goiânia 74 mil pessoas nesta faixa etária não apareceram nos postos para receber a proteção contra o coronavírus, segundo a Secretaria de Saúde da capital

Jovens com idade entre 20 anos e 29 anos compõem o maior contingente de moradores de Goiânia que não tomaram uma dose sequer das vacinas contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 74,1 mil pessoas nesta faixa etária não deram as caras em nenhum dos postos de saúde da capital, o que representa 37% do total de 198,7 mil moradores que não iniciaram o...