Atualizada 31/01/2023 a 00h28



O dono de uma carvoaria em Orizona foi detido e multado depois de ser flagrado pela segunda vez, usando licenças ambientais falsas. De acordo com a A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), na primeira etapa da Operação Falsa Simetria, realizada em agosto de 2022, o suspeito já utilizava licenças falsas para desmatar áreas de reserva legal, onde a vegetação nativa deve ser mantida.

A operação foi uma parceria da Semad com a Polícia Civil (PC) e procurou investigar, entre outros fatores, a prática de carvoaria em desacordo com a lei. Quatro propriedades rurais foram investigadas.

De acordo com o delegado Bruno Barros, na primeira etapa da operação o dono da carvoaria foi avisado que estava sendo enganado com licenças ilegais e que não tinha permissão para desmatar o local. Por isso, recebeu apenas um aviso da PC. O suspeito, porém, teria continuado com o crime o que levou à prisão em flagrante.

Depois do segundo flagrante, a Semad aplicou uma multa de R$ 59,5 mil e doze fornalhas que eram utilizadas para carbonização foram desativadas.