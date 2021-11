Cidades Semana começa com possiblidade de chuvas mais volumosas na região Centro-Norte de Goiás O avanço de uma frente fria pelo oceano originou um corredor de umidade e com isso intensificou a probabilidade de precipitações

O início desta semana deve ser com chuvas mais volumosas na região Centro-Norte de Goiás. O avanço de uma frente fria que está no oceano originou um corredor puxando umidade da região Norte do Brasil passando pelo Centro-Oeste e que pode ocasionar precipitações de maiores volumes nos municípios a partir de Goiânia seguindo no sentido Norte do estado. Para as demais c...