Cidades Semana da Justiça Pela Paz em Casa será realizada entre 15 e 19 de agosto; veja a programação Quatro regiões de Goiânia receberão as ações do projeto ‘Justiça pelas mulheres nos bairros’

Será realizada, entre os dias 15 e 19 de agosto, a 21ª Semana da Justiça Pela Paz em Casa, promovida Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Quatro bairros de Goiânia, o Cachoeira Dourada, Residencial Bairro dos Sonhos, Jardim Guanabara e Vila Redenção receberão as ações do projeto ‘Justiça p...