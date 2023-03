De acordo com previsões do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), os próximos sete dias em Goiânia ainda prometem algumas pancadas de chuva. Até o final desta semana, o clima na capital goiana tem poucos momentos com céu aberto. A maior parte do tempo será parcialmente nublado com algumas pancadas de chuva isoladas. São as típicas ‘chuva de verão’. A temperatura mínima prevista é de 22°C e a máxima é de 33°C.

Na semana seguinte, as tendências apontadas pelo Cimehgo indicam chuvas mais fortes do que as desta semana, também com queda leve na temperatura. Não existe previsão de céu aberto para esse período, e em alguns dias podemos ter quase 10 milímetros de precipitação. As temperaturas vão de 21°C a 33°C em Goiânia. A umidade relativa do ar varia entre os 29% e 83% ao longo desta semana, enquanto na semana que vem esses valores vão de 28% aos 85%.

As pancadas de chuva em Goiânia durante os próximos 15 dias podem ter rajadas de vento que podem ir dos 3 até os 6 metros por segundo. As chuvas se mantêm mais intensas na região Centro-Norte de Goiás e vão enfraquecendo mais ao Sul. As temperaturas se mantêm regulares em todo o Estado.

Mais chuva

Apesar da semana com clima parcialmente nublado e com pancadas isoladas de chuva, a tendência é de mais precipitação até o fim do mês. A partir do dia 16 de março, o Cimehgo prevê uma crescente nos níveis de chuva até o dia 21 do mesmo mês. Pode chegar a chover quase 50 milímetros na capital até essa data. Oscilam temperatura e umidade relativa do ar, nas faixas já previstas para esta semana.

Para acompanhar em detalhes a previsão do clima, é só acessar o site do Cimehgo.

