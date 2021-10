Cidades Semana deve ter pancadas de chuvas isoladas em Goiás De acordo com o Cimehgo, esta segunda-feira (1º) será de tempo parcialmente nublado com abertura de sol em Goiânia

A formação de um corredor de umidade irá propiciar áreas de instabilidade que devem provocar pancadas de chuvas isoladas em Goiás entre segunda (1º) e quinta-feira (4). A informação é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). De acordo com o órgão, as pancadas de chuvas podem ser localmente fortes, acompanhadas de rajada...