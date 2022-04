A Prefeitura de Trindade anunciou a programação completa da Semana Santa na cidade, entre os dias 10 e 17 de abril, com o retorno da Caminhada da Fé, apresentação teatral com mais de 300 atores ao longo da Rodovia dos Romeiros sobre a paixão e morte de Jesus Cristo. As celebrações têm início do Domingo de Ramos e se estendem até a Páscoa, no Santuário Basílica e em outras igrejas, com procissões, vigílias, missas e novenas.

A 30ª edição da Caminhada de Fé pela Rodovia dos Romeiros será realizada por mais de 300 atores do Grupo Desencanto de Teatro na Sexta-Feira da Paixão, dia 15, a partir das 7 horas na primeira estação da Via Sacra, na GO-060. A Caminhada é considerada o único espetáculo do mundo sobre esse tema encenado ao longo de uma rodovia. A apresentação será encerrada na sétima estação.

De acordo com a Secretaria de Turismo e Cultura de Trindade, a encenação começa com cenas exibidas no painel I, chamadas de “anúncio da vinda do filho de Deus”, “Jesus e Maria Madalena”, “Jesus e seus discípulos” e “início da conspiração contra Jesus”. Ao longo dos demais painéis da Via, outras cenas que compõem a história encenada serão exibidas.

Programação

A Semana Santa em Trindade conta com com missas, confissões, procissões e novenas. As celebrações tradicionais da Semana Santa se iniciam no Domingo de Ramos, na Igreja Matriz, com a bênção dos ramos. Neste ano os ramos devem ser levados pelos próprios fieis devido à pandemia de Covid-19. O evento de abertura continua com uma procissão até a Basílica do Divino Pai Eterno. Estão previstas missas nas igrejas e na Vila São Cottolengo.

Na terça (12), também haverá a Via Sacra saindo às 20h30 do Santuário do Divino Pai Eterno até a Igreja do Santíssimo Redentor na Avenida Constantino Xavier. Já na quarta (13), um dos momentos mais solenes será o das missas e procissões do Senhor dos Passos, saindo da Matriz, e Procissão de Nossa Senhora das Dores, saindo da Igreja de Santa Luzia, ambas às 19h, à luz de velas, com o encontro às 20h30, no Santuário Basílica.

Na quinta, às 21 horas, começa a adoração do Santíssimo que vai até 14 horas do dia seguinte. Também na quinta estão previstas missas da Ceia do Senhor em várias igrejas. Na Sexta-Feira da Paixão, a encenação da Paixão e Morte do Senhor pela Rodovia dos Romeiros também ocorre às 18 horas na Praça da Matriz de Trindade. Às 19h30 inicia a Procissão do Senhor Morto, saindo da Igreja Matriz, seguida pelo Canto do Perdão, às 20 horas, na Basílica.

O Sábado Santo (16) ocorrem as celebrações das Dores de Maria e de Vigílias Pascais em diferentes igrejas. No encerramento, o Domingo de Páscoa terá missas no Santuário Basílica, na Praça da Matriz, Igreja do Santíssimo Redentor, Carmelo da Santíssima Trindade e na Vila São Cottolengo.

