Cidades Semirreboque se solta de caminhão, atinge carro e mata duas pessoas em Uruataí Veículo de passeio estava no acostamento quando foi atingido pelo caminhão, segundo informações da Polícia Militar

Atualizada às 10h29. Um homem e uma mulher morreram, na noite desta terça-feira (1º), após o veículo em que estavam ser atingido pelo semirreboque de um caminhão carregado com soja na GO-330, entre Urutaí e Pires do Rio. O fato aconteceu próximo da ponte do Rio Corumbá e, segundo informações preliminares, o motorista do caminhão fugiu do local após o acidente. ...