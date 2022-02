Cidades Senado inaugura memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 Estrutura vai ser instalada na parte interna da Casa, em um auditório

O Senado vai inaugurar na tarde desta terça-feira (15) um memorial permanente para homenagear as vítimas da pandemia da Covid-19. O memorial vai ser instalado na parte interna do Senado, em um auditório, e não nos espelhos d’água em frente ao Congresso Nacional.A inauguração vai contar com a participação do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da cúpula da C...