Cidades Senador Canedo vai participar do rateio para subsídio do sistema do transporte coletivo Prefeito Fernando Pellozzo (PSD) se reúne com a CMTC para discutir novo modelo para o transporte coletivo da região metropolitana e acena positivamente para participação

A prefeitura de Senador Canedo deu sinal positivo para a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) para a participação da cidade no rateio para o novo sistema de transporte da região metropolitana de Goiânia. O município vai arcar com 8,2% do total a ser pago pelo poder público do subsídio. Esse recurso está programado para investimentos e para a manutenção d...