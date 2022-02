O pé de jatobá que incomoda moradores será retirado em cerca de 20 dias do meio da Rua JC-8, no Jardim Canedo II, em Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia. A informação é da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) da cidade. A árvore, localizada em uma esquina, está com o tronco machucado, o que a torna instável. Sua remoção será feita para segurança da vizinhança.

Em nota, a prefeitura de Senador Canedo informou que na manhã desta sexta-feira (11), após solicitação de moradores, as equipes da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) estiveram no local para avaliar as condições do jatobá, que possui 22 metros de altura e 2 de largura, e as zona urbana em torno dele.

A árvore chegou antes das primeiras casas serem construídas. O POPULAR apurou que em 2011 havia apenas uma construção inacabada no entorno da árvore. O número de residências no local cresceu até o ano de 2018.

O engenheiro Douglas Cezar de Moraes explica que a árvore não está mais saudável e o pé de jatobá precisa ser removido para evitar acidentes, “principalmente no período chuvoso", ressalta. Questionado sobre o tempo que será feita a remoção, Moraes indica que a demanda está alta para esse tipo de trabalho, também por causa da chuva, e que a previsão é de até 20 dias para o corte.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), a remoção da árvore está classificada como prioridade para o início da próxima semana.

O POPULAR questionou à prefeitura o que é feito com as árvores removidas em Senador Canedo, esta informou que as árvores retiradas viram matéria-prima para os trabalhos da Seinfra, como parques e jardins. “Eles utilizam para criar ornamentos, bancos de praça e em alguns casos, quando o diâmetro é suficiente, pontes na zona rural. Não são descartadas” conclui.

Tronco machucado

O pé de jatobá, popularmente apontado como de casco rico em propriedades medicinais e contribui para o tratamento de dores estomacais, garganta e feridas externas, é alvo de danificação por ter parte do tronco lascado por algumas das moradoras da rua que buscam preparar remédios caseiros e, por isso, deixa o tronco despedaçado, ferindo a árvore.

Para combater a retirada do casco, um dos moradores pintou a superfície de preto, no entanto, a tintura não é benéfica para o pé de jatobá, já que a impede de respirar corretamente.

Já com o intuito de ajudar na manutenção da árvore e limpeza da rua, uma das moradoras colocou, no ano passado, uma placa de “não jogue lixo” feita à mão. Mas, o gramado que fica no pé de jatobá contém diversos entulhos e lixo. Os resíduos são despejados por pessoas que moram nas redondezas e visitantes que vão até a rua. O que os moradores dizem é que algumas pessoas colocam fogo na área para eliminar o lixo, atitude que danifica ainda mais a saúde da árvore.

Alívio

Na segunda-feira (7), O POPULAR publicou queixas de quem vive na área e tem suas residências afetadas por circunstâncias da árvore, por exemplo, o receio do jatobá cair durante as chuvas. Além disso, a queda constante de frutos e galhos que machucam as crianças e adultos desta vizinhança e danificam os imóveis, também incomoda a vizinhança. Agora, esse transtorno será encerrado e a comunidade está satisfeita.

Sara Dianne, nutricionista, mora na casa bem em frente ao pé de jatobá há cinco anos e está ansiosa para a remoção da árvore. Ela diz que já havia entrado em contato com a Amma e a prefeitura para retirada, assim como outros vizinhos, mas não tinha aparecido uma solução até o momento.

“Todo mundo quer que tire, é uma árvore que nunca foi cuidada e está perigosa e isso alegrou todo mundo lá [na vizinhança], estamos animados.”, conta. (Manoella Bittencourt é estagiária do GJC em convênio com a PUC Goiás)