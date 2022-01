Cidades Com o dobro de casos confirmados em 7 dias, Senador Canedo impõe novas medidas de restrição Estabelecimentos comerciais continuam com 50% da capacidade de funcionamento e os eventos sociais agora só podem ocorrer para o número máximo de 100 pessoas. Regras foram estabelecidas após casos positivos de Covid-19 saltarem de 230, para 423 em uma semana

A prefeitura de Senador Canedo restringiu em 50% a capacidade de aulas nas instituições de ensino da cidade, incluindo as atividades na Rede Municipal de ensino, cujo inicio do ano letivo estava previsto para esta segunda-feira (17). A partir desta terça-feira (18), o formato de ensino híbrida que vigorou no segundo semestre de 2021, volta a ser adotado nas salas de a...